Новый президент Польши: я против вступления Украины в ЕС

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Новый президент Польши Навроцкий против вступления Украины в ЕС

Фото, видео: www.globallookpress.com/Marcin Banaszkiewicz/Fotonews; 5-tv.ru

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По мнению политика, Киев не соответствует требованиям для вступления в Европейский союз.

Киеву в очередной раз недвусмысленно дали понять, что в европейских международных организациях его не ждут.

Новый президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступления Украины в ЕС и НАТО придется ждать еще долго, как ждали многие страны. Для этого необходимо выполнить требования. Исключение для Киева никто делать не собирается.

«Сегодня нет никакой возможности для вступления Украины в НАТО. Она находится в состоянии войны. Это привело бы к тому, что все страны НАТО вступили бы в войну, так что пересматривать нечего. И я, конечно, против безоговорочного вступления Украины в Европейский Союз», — подчеркнул президент Польши Кароль Навроцкий.

Избранный президент Польши подчеркнул: у Киева и Варшавы много совместных нерешенных вопросов. Навроцкий отметил, что после своей инаугурации собирается встретиться с Зеленским.

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