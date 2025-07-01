Россия передала Индии фрегат Tamal

Торжественная церемония прошла в Калининграде.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия передала ВМС Индии передовой фрегат Tamal. Это восьмой по счету корабль этого типа, построенный для индийских заказчиков.

Торжественная церемония прошла в Калининграде. В ней принял участие командующий Западным военно-морским флотом Индии.

Название корабля переводится как «меч», что отлично описывает его функционал. Главной задачей фрегата является противодействие подводным, надводным, наземным и воздушным целям.

Артиллерийское вооружение совместно с комплексом РЭБ способно отразить атаки беспилотников. Также на борту есть вертолетная площадка.

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