Россия передала Индии фрегат Tamal
Торжественная церемония прошла в Калининграде.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Россия передала ВМС Индии передовой фрегат Tamal. Это восьмой по счету корабль этого типа, построенный для индийских заказчиков.
Торжественная церемония прошла в Калининграде. В ней принял участие командующий Западным военно-морским флотом Индии.
Название корабля переводится как «меч», что отлично описывает его функционал. Главной задачей фрегата является противодействие подводным, надводным, наземным и воздушным целям.
Артиллерийское вооружение совместно с комплексом РЭБ способно отразить атаки беспилотников. Также на борту есть вертолетная площадка.
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