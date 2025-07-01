В аэропорту Пулково зоны для курения сделали платными
Во сколько обойдется разовое посещение комнаты?
Фото, видео: Антонов Валентин/ТАСС; 5-tv.ru
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Перекур в аэропорту Пулково теперь обойдется в 500 рублей с человека. Это стоимость разового посещения.
Воздушная гавань решила сделать зоны для курения платными. В пресс-службе прокомментировали ситуацию с нововведением — у аэропортов нет обязательств предоставлять бесплатные места для курения. А организация безопасной комнаты и уборка требуют ресурсов.
Депутаты Заксобрания уже обратились в ФАС с просьбой проверить воздушную гавань на возможные нарушения антимонопольного законодательства, так как стоимость должна быть обоснованной.
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