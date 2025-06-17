С июля семьи с детьми начнут получать больше: кто и на что может рассчитывать

Изменения затронут пособия, компенсации и новые меры поддержки в нескольких регионах. Рассказываем, где ждать прибавки и на каких условиях.

В нескольких регионах России увеличатся выплаты семьям с детьми. В Тамбовской области произойдет индексация С 1 июля 2025 года на 4,7%. Как сообщают в Life.ru, это затронет целый ряд пособий.

Например, ежемесячное пособие на ребенка теперь составит 253 рубля, на ребенка-инвалида — 341 рубль. Для детей одиноких матерей, военнослужащих и тех, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов — 475 рублей.

Семьи, потерявшие статус многодетных после 1 сентября 2006 года, смогут получать по 551 рублю на ребенка. Повышение коснется и детей-сирот, а также тех, кто остался без попечения родителей.

Ученики общеобразовательных учреждений из этой категории получат 11 533 рубля ежемесячно, а выпускникам специализированных организаций выплатят единовременную компенсацию в размере 70 469 рублей. Также увеличатся выплаты опекунам и приемным семьям. Компенсации предусмотрены на питание, одежду, обувь, предметы быта, лекарства и проезд. Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка — чем старше ребенок, тем выше сумма.

Кроме того, приемные и патронатные семьи получат 5 251 рубль на ремонт жилья, покупку мебели и оплату коммунальных услуг. Еще одно повышение предусмотрено в рамках закона о поддержке многодетных семей — пособие в таких семьях составит 551 рубль. Также вырастет ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих — до 1292 рублей.

В Калининградской области ежемесячное пособие многодетным семьям с 1 июля увеличится с 2152 до 2217 рублей. В Нижегородской области с этой же даты начнет действовать новая мера поддержки — семьи получат по 20 тысяч рублей на каждого ребенка, рожденного в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года, при условии, что ребенок получит российское гражданство по рождению, а сам факт рождения будет зарегистрирован органами ЗАГС региона.

Также в регионе появится собственный семейный капитал. При рождении первого ребенка будет выплачиваться по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение трех лет. При рождении второго либо 22 222 рубля в месяц на протяжении 36 месяцев, либо 500 тысяч рублей единовременно с последующими ежемесячными выплатами по 20 тысяч рублей в течение 15 месяцев. Если в семье появляется третий ребенок и более, размеры выплат станут еще выше.

Социальный фонд России напомнил, что федеральные пособия на детей будут перечислены 3 июля. Это касается выплат при рождении первенца, пособий по уходу за ребенком, пособий на детей военнослужащих-срочников и других мер поддержки.

На федеральном уровне продолжает действовать единое пособие для семей с низким доходом — для тех, у кого среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Оно назначается беременным, вставшим на учет до 12 недель, а также одному из родителей, усыновителей или опекунов ребенка от 0 до 17 лет. С 1 июля увеличится сумма единого пособия для тех, кто будет его переоформлять.

Если доход семьи снизился по сравнению с предыдущим годом, то размер выплаты может увеличиться — с 50% до 75% или даже 100% от прожиточного минимума на ребенка. Это пособие назначается на год и продлевается при повторной подаче заявления.

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