Пошла наперекор матери: дочь готовит неприятный «сюрприз» для Волочковой

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Дочь Волочковой хочет сменить фамилию наперекор матери

Пошла наперекор матери: дочь готовит неприятный «сюрприз» для Волочковой

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Между балериной и ее наследницей, похоже, назревает новый конфликт.

Дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна, в августе планирует официально зарегистрировать брак со своим избранником Никитой Григоряном. К свадьбе, по словам близких, она готовится без участия матери — артистку на торжество не пригласили. Об этом сообщил источник 7Дней.ru.

Ранее в Санкт-Петербурге Ариадна уже обвенчалась с женихом, устроив отдельное празднование в компании Волочковой, чтобы избежать конфликта. При этом, по данным СМИ, девушка рассчитывала получить от матери квартиру в качестве приданого, но та отказалась, выставив жилье на продажу.

Мачеха Ариадны, Елена Николаева, рассказала, что дочь артистки намерена сменить фамилию, чтобы дистанцироваться от Волочковой.

«Говорила, что планирует. Кажется, говорила и публично в том числе», — заявила Елена.

Волочкова, в свою очередь, пыталась отговорить дочь от смены фамилии и высказывалась критически в адрес будущего зятя. Вероятно, семейный конфликт может вновь обостриться.

Ранее 5-tv.ru рассказал, хочет ли Волочкова стать бабушкой.

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