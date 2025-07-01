На фоне аномальной жары Европа стала нуждаться еще больше в российском газе

Странам нужно больше топлива для производства электроэнергии.
Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий
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На фоне аномальной жары в Европе экспорт газа по европейской нитке «Турецкого потока» в конце июня достиг февральских максимумов. Об этом написало издание EADaily.
Согласно данным ENTSOG, 27 июня через пункт «Странджа 2/Малкочлар» на границе Турции и Болгарии было прокачано 51 миллион кубометров газа. Это максимальные объемы с февраля — начала марта.
Очевидно, увеличение поставок связано с высокими температурами, установившимися в ряде европейских стран. В частности, в Греции температура воздуха поднимается до 36 градусов.
Существенная часть электроэнергии, включая ту, что используется для охлаждения, вырабатывается на газовых электростанциях. При этом страна не располагает собственными хранилищами газа и полностью зависит от текущего импорта.
В результате греческие компании увеличили закупки российского газа. Так, 25 июня «Газпром» поставил в Грецию 11,5 миллиона кубометров. При этом обычно поставки шли на уровне девяти миллионов кубометров в сутки.
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