Политический шантаж: что власти Молдавии предложили Евгении Гуцул

Главе Гагаузии грозит девять лет тюрьмы.

Власти Молдавии сегодня фактически признали, что задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул — это политическое преследование. Ведь ей официально предложили отказаться от должности башкана, и тогда с нее якобы будут сняты все обвинения.

Напомним, что официально прокуроры требуют приговорить Гуцул к девяти годам заключения за нелегальное финансирование избирательной компании.

Но те же самые прокуроры, в частности глава антикоррупционной прокуратуры, заявили, что дело против Гуцул аннулируют, стоит лишь сложить полномочия. Именно это называется политическим шантажом в чистом виде.