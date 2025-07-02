Политический шантаж: что власти Молдавии предложили Евгении Гуцул
Власти Молдавии предложили Евгении Гуцул отказаться от должности башкана
Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru
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Главе Гагаузии грозит девять лет тюрьмы.
Власти Молдавии сегодня фактически признали, что задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул — это политическое преследование. Ведь ей официально предложили отказаться от должности башкана, и тогда с нее якобы будут сняты все обвинения.
Напомним, что официально прокуроры требуют приговорить Гуцул к девяти годам заключения за нелегальное финансирование избирательной компании.
Но те же самые прокуроры, в частности глава антикоррупционной прокуратуры, заявили, что дело против Гуцул аннулируют, стоит лишь сложить полномочия. Именно это называется политическим шантажом в чистом виде.
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