Политический шантаж: что власти Молдавии предложили Евгении Гуцул

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Власти Молдавии предложили Евгении Гуцул отказаться от должности башкана

Фото, видео: © РИА Новости/Родион Прока; 5-tv.ru

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Главе Гагаузии грозит девять лет тюрьмы.

Власти Молдавии сегодня фактически признали, что задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул — это политическое преследование. Ведь ей официально предложили отказаться от должности башкана, и тогда с нее якобы будут сняты все обвинения.

Напомним, что официально прокуроры требуют приговорить Гуцул к девяти годам заключения за нелегальное финансирование избирательной компании.

Но те же самые прокуроры, в частности глава антикоррупционной прокуратуры, заявили, что дело против Гуцул аннулируют, стоит лишь сложить полномочия. Именно это называется политическим шантажом в чистом виде.

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Политический шантаж: что власти Молдавии предложили Евгении Гуцул

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