Полиция арестовала одного из виновных в лесных пожарах в Турции

Эфирная новость 26 0

На допросе мужчина признался.

Фото, видео: © РИА Новости/Бурджу Окутан; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Разрушительные пожары в Турции разгорелись, в том числе из-за… клеща! Об этом пишут местные СМИ.

Вот как все было по версии следователей: житель одной из провинций нашел переносчика опасных инфекций в собственной постели. Подушку, на которой сидел клещ, он решил попросту сжечь и выбросить в окно.

Во время аномальной жары это решение повлекло за собой катастрофические последствия. Поджог перерос в масштабный лесной пожар площадью 12 гектаров.

Сейчас виновник находится под стражей и ожидает суда.

Природные пожары в Турции вспыхнули на прошлой неделе. Пострадали десятки провинций. В том числе популярные курорты — Измир и Анталья.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:23
Многоэтажка уходит под землю в Красноярске
9:06
Агентство USAID официально закрылось
8:49
Полиция арестовала одного из виновных в лесных пожарах в Турции
8:39
Лучше завершить знакомство: главные стоп-сигналы на первом свидании
8:29
Юна и свежа: какой должна быть настоящая молодая картошка
8:29
Застой гнили: как правильно проветривать теплицу для спасения растений

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025