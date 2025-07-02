Агентство USAID официально закрылось

Через организацию финансировались госперевороты в разных странах.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Algi Febri Sugita; 5-tv.ru

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Происходящее в Сербии многие открыто называют попыткой госпереворота. Но теперь спонсировать цветные революции станет труднее. В США официально закрыли Агентство по международному развитию. Об этом объявил госсекретарь Марко Рубио.

Агентство USAID прославилось тем, что под видом гуманитарной помощи долгие годы финансировало протесты за рубежом. Именно через эту организацию Вашингтон спонсировал оппозицию в самых разных государствах. Но особенно активно — на постсоветском пространстве.

Проверить деятельность организации в своей предвыборной кампании обещал Дональд Трамп. И в первые дни своего второго президентского срока он сразу же ограничил деятельность агентства и фактически заморозил почти всю иностранную помощь.

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