Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» отправили в колонию на три года

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Ангелина Халина
Ангелина Халина Эксклюзив 30 0

Суд Екатеринбурга вынес приговор Владимиру Бурдину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.

Бурдина приговорили к 3 годам лишения свободы

Фото: 5-tv.ru

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал музыканта Владимира Бурдина, одного из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации», виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Гособвинение ранее ходатайствовало о четырех годах заключения.

Бурдина задержали в ноябре прошлого года. По словам потерпевшего Алексея Кривокорытова, в ходе застолья в квартире общего знакомого он получил ранение кухонным ножом. При этом Кривокорытов утверждал, что не помнит, кто именно его ударил.

Известно, что в 2018 году российский музыкант уже оказывался в поле зрения правоохранительных органов, тогда его направили на принудительное лечение после инцидента с ножом в московском супермаркете.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын известного актера из серила «Интерны» осужден на два года лишения свободы в колонии общего режима.

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