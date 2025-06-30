Сына доктора Купитмана из «Интернов» приговорили к двум годам лишения свободы

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 50 0

Сына актера Демчога из «Интернов» приговорили к двум годам колонии

Сына актера сериала «Интерны» приговорили к двум годам лишения свободы

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Вильям Демчог осужден за мошеннические действия.

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении Вильяма Демчога, сына звезды сериала «Интерны» Вадима Демчога (исполнил роль доктора Купитмана. — Прим. ред.), по делу о мошенничестве. Наследник артиста отправится на два года в исправительную колонию общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд признал виновным Вильяма Демчога в обмане 82-летнего пенсионера, и теперь он проходит по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации прокуратуры, Демчог и его сообщники обманули пожилого человека, заявив, что его деньги якобы были похищены. Они уговорили жертву перевести свои сбережения на «безопасные счета», в результате чего пенсионер лишился 1,8 миллиона рублей.

Вильям Демчог в 2024 году получил от подельников данные о зачислении 490 тысяч рублей на банковскую карту, которую он обналичил и перевел на счета преступной группы.

Демчог признал свою вину в совершенном преступлении и возместил материальный ущерб.

Ранее 5-tv.ru рассказал как пенсионерка из Хабаровска перевела мошенникам более пяти миллионов рублей.

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