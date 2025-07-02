В национальном парке «Лосиный Остров» проводят масштабное исследование

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 12 0

Ученые изучают водную экосистему, а также собирают данные о биоразнообразии и состоянии прудов.

В национальном парке «Лосиный Остров» проводят уникальное исследование

Фото: © РИА Новости/Юрий Кавер

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В московской части национального парка «Лосиный Остров» продолжаются полевые исследования, направленные на оценку состояния водоемов и сохранение их биоразнообразия. Особое внимание специалисты уделяют Казенному пруду. Об этом сообщает портал mos.ru.

Для анализа экосистемы ученые берут пробы зоопланктона, фито- и бентосных организмов, которые обитают в толще воды и в донных отложениях. Эти микроорганизмы выступают биоиндикаторами, по их составу и численности можно судить о степени загрязнения и изменениях в водной среде.

Так, раковинные амебы, обитающие на дне, крайне чувствительны к тяжелым металлам и нефтепродуктам. А ветвистоусые рачки кладоцеры, являющиеся представителями планктона реагируют на повышенное содержание органики.

Если данные по планктону и донным организмам не совпадают (когда планктон «заявляет» о чистоте воды, а донные — наоборот), это сигнализирует о необходимости точечных мер. Например, очистки ила или регулирования притока воды.

Городские власти подчеркивают, что регулярные экологические наблюдения — основа грамотного управления зелеными территориями и важный шаг к долгосрочному сохранению природных комплексов Москвы.

Нынешний этап работы включает не только сбор проб воды и грунта, но и исследование кернов — глубоких образцов донных отложений, по которым можно восстановить историю изменений в экосистеме за десятилетия.

Городские власти подчеркивают, что регулярные экологические наблюдения — основа грамотного управления зелеными территориями и важный шаг к долгосрочному сохранению природных комплексов Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о жалобах на зуд после купания в пресноводных прудах и речках.

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