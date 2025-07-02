Не дает спать по ночам: российский «Орешник» заставил НАТО всерьез обеспокоиться

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 32 0

Focus: российский «Орешник» не дает странам НАТО спать по ночам

Гиперзвуковой «Орешник» заставил НАТО всерьез обеспокоиться

Фото: www.globallookpress.com/Russian Defence Ministry

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Баллистическая ракета способна действовать на дальних рубежах и оставляет мало шансов для перехвата.

Российская гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» вызвала тревогу в рядах НАТО, о чем сообщает польское издание Focus.

«Российская гиперзвуковая ракета „Орешник“ не дает НАТО спать по ночам», — говорится в статье.

По данным журналистов, это оружие отличается не только впечатляющей дальностью — до пяти тысяч километров, но и поразительной скоростью, превышающей десять Махов, что эквивалентно свыше 12 тысяч километров в час.

Авторы публикации подчеркнули, что «Орешник» втрое быстрее обычных крылатых ракет и значительно превосходит по скорости любую существующую систему перехвата, стоящую на вооружении стран НАТО.

Особую озабоченность экспертов вызывает возможность ракеты доставлять несколько боевых блоков, что позволяет поражать сразу несколько целей в разных районах.

Издание отмечает, что появление такого вооружения серьезно меняет расстановку сил и стратегические расчеты в Европе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин оценил работу «Орешника» в боевых условиях. Кроме того, президент РФ отметил, что в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируется поставка новейших комплексов «Ярс». Ядерные силы авиации пополнятся модернизированными ракетоносцами Ту-160М.

Напомним, что впервые «Орешник» был применен в ноябре прошлого года.

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Не дает спать по ночам: российский «Орешник» заставил НАТО всерьез обеспокоиться

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