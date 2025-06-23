«Зарекомендовал себя»: Путин оценил работу «Орешника» в боевых условиях

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 52 0

Путин высоко оценил работу «Орешника» в боевых условиях

Фото, видео: www.globallookpress.com/Saeed Qaq; 5-tv.ru

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Впервые Россия применила это оружие в ноябре прошлого года.

Российский комплекс «Орешник» себя уже хорошо зарекомендовал в боевых условиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с лучшими выпускниками военных вузов в Кремле.

«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“, который очень себя хорошо зарекомендовал в боевых условиях», — прокомментировал глава государства.

Путин также отметил, что в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) будут поставлены современные комплексы «Ярс», а авиационную составляющую стратегических ядерных сил пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160М.

Глава государства добавил, что для России техническая модернизация армии и флота — задача приоритетная. Страна нацелена на преобразования бригад морской пехоты в дивизии, после которых возрастет их ударная мощь и возможности на поле боя.

В ноябре 2024 года Россия впервые применила по Украине ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. В рамках комбинированного удара был поражен объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске — завод «Южмаш».

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