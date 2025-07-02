Россияне в Азербайджане жалуются на применение к ним насилия
Представляющиеся полицейскими лица в гражданской одежде также начали проверять документы у наших соотечественников.
Фото: Геннадий Попов/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Находящиеся в Азербайджане начали жаловаться на действия местных правоохранительных органов. Они сообщают о случаях применения физической силы и проверке документов со стороны лиц в гражданской одежде, представляющихся полицейскими. Об этом сообщили в посольстве РФ в Баку.
«По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — указали в диппредставительстве.
С подобными жалобами обращаются как россияне, которые проживают в Азербайджане на постоянной основе, так и туристы.
Посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить доступ к ранее арестованным гражданам России. Однако ответа пока не последовало.
Азербайджанские правоохранители провели 30 июня операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Впоследствии стало известно о задержании двух российских журналистов — Игоря Картавых, возглавлявшего редакцию агентства, и Евгения Белоусова, занимавшего должность шеф-редактора.
новость дополняется
94%
Нашли ошибку?