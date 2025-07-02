Россияне в Азербайджане жалуются на применение к ним насилия

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 13 0

Представляющиеся полицейскими лица в гражданской одежде также начали проверять документы у наших соотечественников.

Посольство РФ в Баку сообщило о жалобах россиян

Фото: Геннадий Попов/ТАСС

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Находящиеся в Азербайджане начали жаловаться на действия местных правоохранительных органов. Они сообщают о случаях применения физической силы и проверке документов со стороны лиц в гражданской одежде, представляющихся полицейскими. Об этом сообщили в посольстве РФ в Баку.

«По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие», — указали в диппредставительстве.

С подобными жалобами обращаются как россияне, которые проживают в Азербайджане на постоянной основе, так и туристы.

Посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить доступ к ранее арестованным гражданам России. Однако ответа пока не последовало.

Азербайджанские правоохранители провели 30 июня операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Впоследствии стало известно о задержании двух российских журналистов — Игоря Картавых, возглавлявшего редакцию агентства, и Евгения Белоусова, занимавшего должность шеф-редактора.

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