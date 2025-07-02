Квас всему голова: в каких количествах его безопасно пить

Эксперт рассказала о пользе и рисках, которые несет в себе хлебный напиток.

Квас является напитком, без которого сложно представить хоть одно российское лето. Им хорошо утолять жажду, а окрошка приобретает с ним яркий вкус. Но так ли он полезен, как говорят? Об особенностях кваса в беседе aif.ru рассказала завлабораторией биобезопасности и анализа нутримикробиома ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Светлана Шевелева.

Эксперт поделилась, что в процессе брожения кваса в его составе появляются углекислый газ и немного этилового спирта. Однако в напитке, который выпускают на производстве, следов алкоголя не будет.

«Острота вкуса появляется из-за накопления углекислоты и органических кислот. За счет этого квас может стимулировать аппетит. Поэтому окрошка так популярна в жару, когда ничего не хочется: углекислота в квасе способствует выделению желудочного сока, и во время еды появляется аппетит», — рассказала Шепелева.

Квас живого брожения

Надпись на этикетке, которая гласит, что перед нами квас живого брожения, обозначает присутствие в нем живых дрожжей и молочных микроорганизмов. В случае продления срока годности путем нагревания напитка, на нем должно появиться уточнение, что он пастеризован. А если с этой же целью в квас добавляют консерванты, то его уже нельзя назвать живым.

Можно ли заменить им воду?

По словам Шепелевой, полностью заменять квасом воду не нужно.

«Со стаканом кваса мы получаем не меньше 50 ккал. Поэтому одного–двух стаканов кваса в день, причем в охлажденном, а не в ледяном виде, для разнообразия рациона достаточно», — отметила эксперт.

Она уточнила, что несмотря на отсутствие сахара, добавленного на производстве, он может содержать природные сахара и углеводы. При этом, в квасе присутствуют витамины группы В и некоторое количество витамина С. Но напиток не сильно ими богат.

«Квас никогда не включается в состав диет и лечебных столов. Это говорит о том, что квас не может рассматриваться как продукт диетического питания», — рассказала Шепелева.

Кому квас может быть вреден?

«Любые газированные напитки с углекислотой, а квас, кроме того, содержит еще и живые дрожжи, не рекомендуются кормящим женщинам. Это может провоцировать колики у ребенка. Не рекомендуется давать квас детям до семи лет, у которых микрофлора кишечника еще не до конца сформирована», — отметила эксперт.

По ее словам, от кваса также стоит воздержаться людям с нарушением и болезнями обмена веществ и тем, у кого есть непереносимость компонентов напитка.

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