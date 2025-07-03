Более 40 процентов жителей Калифорнии готовы голосовать за выход из состава США

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Политологи осторожны в прогнозах, касаемо возможного референдума.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Калифорния поставила рекорд по числу жителей, которые готовы проголосовать за выход штата из состава США. 44 процента, которых опросил исследовательский центр Независимого института Калифорнии, считают, что надо создавать отдельное государство.

А ровно половина, то есть 50 процентов, заявили, что больше доверяют региональному правительству, чем федеральному.

Тут надо отметить, что такие опросы проходят в Калифорнии часто, настроение местных жителей в Вашингтоне знают, но до референдума пока не доходило, и в прогнозах политологи осторожны.

Ведь нельзя шутить с самым густонаселенным и самым богатым штатом в стране, который в случае отделения может стать четвертой по величине экономикой мира.

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