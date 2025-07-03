Путин: в РФ удалось создать уникальный механизм развития отраслей промышленности

Сохранение единства народа — это важнейшее условие развития страны. Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Президент отметил, что выход российских решений на международные рынки радует. Ежегодно поддержку получают тысячи лучших инициатив в рамках форума АСИ, наиболее значимые идеи направляются в органы власти.

«Нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, экономики, ну и России в целом. Механизм, построенный на энергии общества очень большого количества людей, когда много людей много граждан могут проявить свою творческую, бизнес-инициативу, предъявить свои команды, результаты своей работы», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Многие российские продукты появляются на базе собственных разработок. Президент добавил, что власти будут поддерживать такие начинания. Новые отечественные бренды охватывают самые разные отрасли, включая сферу высоких технологий

«Главный смысл создания научных, инженерных достижений, конечно, всех специальных экологических инициатив — это, прежде всего, повышение качества жизни граждан. И, может быть, в первую очередь, семей с детьми, чрезвычайно важное направление, вообще всегда, но в нашей ситуации, в нашей стране, с учетом демографических вызовов. Это важно вдвойне, втройне. Только вы с вашей с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России», — продолжил президент.

А перед пленарным заседанием Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов. Президенту рассказали про инициативы предпринимателей и их путь, а также про совместные проекты. Всего в этом году на участие поступило 14 тысяч заявок.