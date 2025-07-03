Выставка об операции «Поток» по освобождению Курской области открылась в ЛНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 29 0

Представленные экспонаты служат напоминанием о мужестве и смекалке российских бойцов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Луганском краеведческом музее состоялось открытие выставки, посвященной героям военной операции «Поток», которая способствовала освобождению Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

На выставке представлено около 30 планшетов с фотографиями военнослужащих различных подразделений, включая бригады «Ветераны», «Восток» и спецназ «Ахмат». Также представлены кислородные маски, военная форма и электромопед, модифицированный для транспортировки боеприпасов по трубе.

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На уличной территории выставлен фрагмент трубы, аналогичный той, через которую российские бойцы проходили во время своего пути к Судже. Эти экспонаты служат напоминанием о мужестве, находчивости и героических усилиях военнослужащих ВС РФ.

Пасечник также сообщил, что три участника операции «Поток» присутствовали на открытии выставки и поделились своими воспоминаниями о ходе операции. Он отметил, что после Луганска экспозиция будет представлена во всех муниципалитетах республики, чтобы повысить патриотический настрой среди населения, в том числе молодого поколения.

О проведении операции «Поток» в Курской области стало известно 10 марта. Наши бойцы успешно проникли в тыл ВСУ, находящихся в районе города Суджи. Для этого им пришлось преодолеть около 15 километров по трубопроводу. В результате операции было освобождено более восьми населенных пунктов. Поздее, 26 апреля, начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении последнего курского села Горналь и полном вытеснении украинских боевиков из региона.

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