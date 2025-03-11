Операция «Поток»: как российские штурмовики застали врага врасплох

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Бойцы, участвовавшие в марш-броске, сейчас находятся на реабилитации в госпитале.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Сейчас несколько штурмовиков, участников беспрецедентной операции «Поток», находятся на реабилитации в госпитале.

После длительного пребывания под землей в замкнутом пространстве и боевых действий сейчас они находятся под присмотром врачей.

По словам бойцов: добровольцев, готовых лезть по газовой трубе с риском отравиться метаном, было более чем достаточно. Все рвались в бой. В полной экипировке, в полусогнутом положении они преодолели более 15 километров.

«Неделю пути заняло. В тишине полной ни телефонов, ни света, ни звука, в полной изоляции (шли — Прим. ред.) в тыл врага. Потом началась выгрузка малыми группами и занятие ранее обговоренных позиций. Все получилось, все хорошо», — рассказал военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации с позывным «Колос».

После получения команды бойцы вышли на поверхность, сразу вошли в промышленную зону, заняли ее и начали вытеснять противника.

«Нужно было появиться там, где они не ожидали. Появиться в таком количестве и насесть на них, сделать так, чтобы у них появился страх. И они побежали, как было запланировано», — поделился боец ВС РФ с позывным «Медведь».

После внезапного появления наших штурмовиков в тылу врага командиры Вооруженных сил Украины уехали на машинах, бросив своих пехотинцев.

Благодаря проведенной операции нашим подразделениям удалось освободить сразу несколько населенных пунктов и завязать бой на окраинах самой Суджи.

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