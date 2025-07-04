Домогательства, мигранты и толерантность: ни дня без странностей в Германии

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Власти Германии продолжают борьбу с домогательствами мигрантов

Фото, видео: 5-tv.ru

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На плакате в одном из бассейнов огромная белая женщина пристает к мальчику-инвалиду.

Германия покоряет новые высоты толерантности. В стране очень большая проблема с домогательствами мигрантов к молодым немкам.

Особенно часто это проявляется в общественных бассейнах, там даже было несколько изнасилований.

А вот этот вот плакат — реакция властей города Бюрен. Чтобы случайно не оскорбить кого-нибудь из приезжих, роль злодея отвели огромной белой женщине, а вот страдает от нее темненький мальчишка с протезом вместо ноги. И надпись: «Стоп, лапать запрещено».

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