Домогательства, мигранты и толерантность: ни дня без странностей в Германии

На плакате в одном из бассейнов огромная белая женщина пристает к мальчику-инвалиду.

Германия покоряет новые высоты толерантности. В стране очень большая проблема с домогательствами мигрантов к молодым немкам.

Особенно часто это проявляется в общественных бассейнах, там даже было несколько изнасилований.

А вот этот вот плакат — реакция властей города Бюрен. Чтобы случайно не оскорбить кого-нибудь из приезжих, роль злодея отвели огромной белой женщине, а вот страдает от нее темненький мальчишка с протезом вместо ноги. И надпись: «Стоп, лапать запрещено».