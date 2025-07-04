Трамп: США продолжают оказывать военную помощь Киеву

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

До этого американский лидер провел разговор с Владимиром Путиным.

Трамп заявил о продолжении оказания военной помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

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Военную помощь для Украины продолжат оказывать Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы раздаем оружие, но раздали его так много. Но мы раздаем оружие и работаем с Украиной, пытаемся им помочь, но у нас не получается. Вы знаете, Джо Байден опустошил всю нашу страну, раздав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для самих себя», — пояснил журналистам Трамп во время визита на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, отвечая на вопрос о поставках оружия Киеву.

Лидер Соединенных Штатов рассказал, что провел самый долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого они говорили о многих вещах, в том числе про ситуацию с Ираном и конфликт на Украине. Американский глава сообщил о своей неудовлетворенности происходящим вокруг Украины.

К тому же Трамп объявил, что у Вашингтона в планах заключение сделки больше чем со 170 странами, при помощи направления им писем с указанием тарифов «за ведение бизнеса с США».

До этого глава Пентагона Пит Хегсет 2 июля передал, что принял решение приостановить поставку Украине в виде десятков ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятков ракет Stinger, более 250 управляемых высокоточных снарядов GMLRS и других видов оружия. Как уточнялось, приостановка может продолжаться до завершения оценки американского вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июля заявил, что Вашингтон не поставляет оружие Киеву по причине нехватки времени для производства достаточного вооружения и боеприпасов, чтобы способствовать одновременной поддержке Украины и Израиля. Официальный представитель Кремля отметил, что отсутствие поставок военной помощи Киеву означает приближение окончания украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, США опровергли прекращение помощи Украине на фоне приостановки поставок оружия.

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