Трамп: США продолжают оказывать военную помощь Киеву

Военную помощь для Украины продолжат оказывать Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы раздаем оружие, но раздали его так много. Но мы раздаем оружие и работаем с Украиной, пытаемся им помочь, но у нас не получается. Вы знаете, Джо Байден опустошил всю нашу страну, раздав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для самих себя», — пояснил журналистам Трамп во время визита на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, отвечая на вопрос о поставках оружия Киеву.

Лидер Соединенных Штатов рассказал, что провел самый долгий телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого они говорили о многих вещах, в том числе про ситуацию с Ираном и конфликт на Украине. Американский глава сообщил о своей неудовлетворенности происходящим вокруг Украины.

К тому же Трамп объявил, что у Вашингтона в планах заключение сделки больше чем со 170 странами, при помощи направления им писем с указанием тарифов «за ведение бизнеса с США».

До этого глава Пентагона Пит Хегсет 2 июля передал, что принял решение приостановить поставку Украине в виде десятков ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, более 100 ракет Hellfire, десятков ракет Stinger, более 250 управляемых высокоточных снарядов GMLRS и других видов оружия. Как уточнялось, приостановка может продолжаться до завершения оценки американского вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 июля заявил, что Вашингтон не поставляет оружие Киеву по причине нехватки времени для производства достаточного вооружения и боеприпасов, чтобы способствовать одновременной поддержке Украины и Израиля. Официальный представитель Кремля отметил, что отсутствие поставок военной помощи Киеву означает приближение окончания украинского конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, США опровергли прекращение помощи Украине на фоне приостановки поставок оружия.