«Прокапали»: беременная Регина Тодоренко рассказала о плохом самочувствии

Эмоциональный фон звезды тоже нарушен.

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась неприятной новостью с подписчиками в своем Telegram-канале. Она сообщила, что отравилась и нуждалась в обследовании. Чтобы не вызывать у поклонников беспокойства, Регина уточнила, что уже побывала в роддоме.

«Отравилась. Прокапали, сделали УЗИ, отпустили домой», — рассказала звезда, которая ждет пополнение в семье.

Из-за небольших проблем со здоровьем у Тодоренко изменился график, что ее огорчило.

«Последние дни пребываю во фрустрации: отменилось очень важное для меня мероприятие. Грущу», — добавила она.

Поклонники активно поддержали Регину, подчеркивая, что главное — здоровье малыша.

«Берегите себя и сына»;

«Значит, оно не важно. Все будет хорошо»;

«Желаю благополучно родить здорового малыша — важнее ничего нет», — писали пользователи.

О беременности Регины стало известно еще в апреле. Вскоре в интернете появилось видео с юбилейной вечеринки певца Владимира Преснякова и исполнительницы Натальи Подольской, на котором Тодоренко танцевала в облегающем платье, что подтвердило предположения о прибавлении в семействе. Позже звезда призналась официально.

Ранее 5-tv.ru писал, Регина Тодоренко оставила в своем клипе отсылку на пол будущего ребенка.