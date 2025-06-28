Регина Тодоренко оставила в своем клипе отсылку на пол будущего ребенка

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 38 0

Звезда указала на светящий шар.

Регина Тодоренко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Телеведущая Регина Тодоренко необычным способом раскрыла пол своего будущего ребенка. В соцсети звезда поделилась с подписчиками ссылкой на музыкальный клип.

На видео беременная знаменитость представила новую композицию «Любовь», а на финальных кадрах поднесла руку к шару, светящемуся синим цветом. Из этого факта следует, что Регина ждет сына.

Кадр из клипа «Любовь», 2025 г.Кадр из клипа «Любовь», 2025 г.Источник: ВКонтакте/Официальное сообщество Регины Тодоренко/regina_t_official

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым с 2018 года. Свадьбу пара сыграла на следующий год. У супругов растет двое сыновей: шестилетний Михаил и двухлетний Мирослав.

В беседе с заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшевой еще до уточнения пола ребенка Тодоренко заявляла, что «ощущает» рождение мальчика, а интуиция не часто ее подводит.

Звезда объявила о своей третьей беременности только в середине июня, когда отмечала свое 35-летие.

Ранее, писал 5-tv.ru, Тодоренко рассказала о проблемах в интимной жизни с Топаловым.

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