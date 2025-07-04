Затопленные пляжи и сорванные крыши: в Петербурге бушует шторм

Из берегов уже вышла река Смоленка, уровень воды в Финском заливе превысил 180 сантиметров.

В Петербурге — шторм. Уровень воды в Неве продолжает расти с каждой минутой. Дамба, защищающая от наводнения, остается закрытой. С внешней ее стороны вода поднялась выше 180 сантиметров. Затоплены пляжи. Сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду срывает крыши и валит деревья. Из подтопленного Петербурга передает корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева

На смену непродолжительной жаре в Петербург пришла непогода. Циклон из Скандинавии принес грозы, ливни и штормовой ветер.

Шторм срывает форточки и носит по земле мусорные баки. Прямо в центре Петербурга ветер срывает железо с крыш и сносит на своем пути заборы.

В Солнечном не осталось сухого асфальта. Все машины превратились в лодки.

Уровень воды в Финском заливе превысил 180 сантиметров. Все из-за сильного западного ветра, который гонит волны в Неву.

«Уровень воды в Неве стремительно поднимается. На стрелке Васильевского полностью затоплен лестничный спуск. Воды здесь по колено», — отмечает корреспондент.

Сложная ситуация и у других рек и каналов Петербурга. Из берегов вышла река Смоленка. Прогуляться по набережной вряд ли получиться. Пешеходная зона превратилась в большой бассейн.

Это второе июльское наводнение за всю историю города — первое случилось в 1865 году. Тогда дамбы не было и уровень воды поднялся до 186 сантиметров. Чтобы предотвратить первое за 160 лет июльское наводнение, створки дамбы еще накануне вечером закрыли.

«Два метра шестнадцать сантиметров для Петербурга — это уже особе опасное явление. Соответственно, были бы затоплены территории на Петроградской стороне, на Васильевском острове. Река Смоленка однозначно бы вышла из берегов, Карповка. Это самые низкие точки, которые затапливаются в первую очередь», — рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Игорь Полищук.

В Кронштадте на женщину упало дерево. На скорой ее отправили в больницу. А на Вуоксе едва не утонула лодка с четырьмя пассажирами на борту, двое из них –дети. Спасатели вовремя прибыли на место и эвакуировали пассажиров.

Скверы и парки закрыты. Для борьбы с последствиями подтоплений дежурят 73 бригады Водоканала. Желтый уровень опасности продлили до часу ночи 5 июля.