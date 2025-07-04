«Сквозь танец в жизнь»: фигуристка Медведева спровоцировала слухи о новом романе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Фигуристка Медведева спровоцировала слухи о новом романе

Новый роман фигуристки Медведевой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ее предполагаемый возлюбленный — известная личность.

Фигуристка Евгения Медведева намекнула на роман с финалистом шоу «Танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фотографии, демонстрирующие нежные чувства молодых людей, спортсменка опубликовала в Telegram-канале.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала пост она.

Черно-белые кадры звезды делали наедине без фотографа. На некоторых снимках можно увидеть пульт, которым в селф-студиях управляется затвор камеры, встроенный в стену. Возможно, это было сделано для того, чтобы до официального анонса информацию об отношениях никто не мог ничего обнародовать.

Ильдар и Евгения познакомились на проекте «Звездные танцы», где они выступили в паре. Гайнутдинов тепло отзывался о своей партнерше по шоу, что порождало слухи. Новости о романе фанаты приняли с восторгом. А также поклонники танцора и фигуристки пожелали им крепкой любви.

Евгения Медведева в 2023 году встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым, который выступал в парном катании. Однако пара рассталась осень 2024 года. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, как фигуристка Алина Загитова помирилась с Медведевой.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Позвольте себе просто быть: прогноз Таро на неделю с 7 по 13 июля
18:46
Песков: РФ внимательно относится к заявлением президента США
18:33
«Мы все сделали правильно»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» об успехе праздника
18:26
Балкон рухнул на женщину в Омске во время урагана
18:15
«Вспомнить все, что они прожили»: генпродюсер концертной части «Алых парусов» о важности темы праздника
18:13
«Сквозь танец в жизнь»: фигуристка Медведева спровоцировала слухи о новом романе

Сейчас читают

Появились кадры с места удара ВСУ по Донецку: «Массовое скопление людей»
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025