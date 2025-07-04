«Сквозь танец в жизнь»: фигуристка Медведева спровоцировала слухи о новом романе

Ее предполагаемый возлюбленный — известная личность.

Фигуристка Евгения Медведева намекнула на роман с финалистом шоу «Танцы» Ильдаром Гайнутдиновым. Фотографии, демонстрирующие нежные чувства молодых людей, спортсменка опубликовала в Telegram-канале.

«Сквозь танец в жизнь», — подписала пост она.

Черно-белые кадры звезды делали наедине без фотографа. На некоторых снимках можно увидеть пульт, которым в селф-студиях управляется затвор камеры, встроенный в стену. Возможно, это было сделано для того, чтобы до официального анонса информацию об отношениях никто не мог ничего обнародовать.

Ильдар и Евгения познакомились на проекте «Звездные танцы», где они выступили в паре. Гайнутдинов тепло отзывался о своей партнерше по шоу, что порождало слухи. Новости о романе фанаты приняли с восторгом. А также поклонники танцора и фигуристки пожелали им крепкой любви.

Евгения Медведева в 2023 году встречалась с фигуристом Дмитрием Чигиревым, который выступал в парном катании. Однако пара рассталась осень 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как фигуристка Алина Загитова помирилась с Медведевой.