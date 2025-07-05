«Ходить ко львам»: Олег Зубков намерен продолжать работу с хищниками

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 26 0

Олег Зубков заявил о продолжении работы со львами

«Ходить ко львам»: Олег Зубков намерен продолжать работу с хищниками

Фото: © РИА Новости/Юрий Лашов

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Напавшее на него животное останется жить в саванне.

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков намерен и дальше продолжать ходить ко львам и контактировать с ними. Напавшее на него животное останется жить в саванне. Об этом он сообщил в видеообращении на своем YouTube-канале.

«Поверьте, что ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя, кем чувствую себя. Поэтому не сердитесь на меня, но я буду ходить и ко львам, общаться со львами, и с другими животными. Я буду Олегом Зубковым до последних дней. <…> Это мой путь, я его выбрал, и я пройду его до конца», — заявил предприниматель.

Зубков уточнил, что лев, напавший на него, будет, как и прежде, жить в саванне, но подход к нему директор парка пообещал изменить. Пока, по его собственным словам, Зубков не спешит возвращаться в «Тайган», так как там у него надежная команда, на которую можно положиться.

Инцидент произошел 22 июня. Во время кормления лев среагировал на громкий резкий звук и напал на руководителя сафари-парка. Зубков был экстренно госпитализирован. Когда состояние дрессировщика стабилизировалось, он поспешил всех заверить, что животное усыплять не будут, так как в случившемся виноваты люди, а не хищник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему пострадал директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

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