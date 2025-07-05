Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Мерцем и Мелони

Премьер-министр Италии выразила надежду на «позитивные сдвиги» по украинскому вопросу.

Президент США Дональд Трамп провел 4 июля телефонные разговоры со своими европейскими коллегами: канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Трамп и Мерц в ходе телефонного разговора обсудили тему усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Также они обменялись мнениями по торговым вопросам. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По сообщениям источников, глава Белого дома не давал Мерцу никаких обещаний. Однако представитель правительства Стефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии выступал за поддержку украинской ПВО «очень решительно».

Кроме того, Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Они обсудили украинский конфликт и американские торговые тарифы. Об этом сообщает издание Ansa.

«США не прекратили поставлять оружие и поддерживать Украину, они пересмотрели решение о поставках определенных компонентов», — заявила итальянский лидер.

После разговора с американским коллегой, Мелони отметила, что надеется на «позитивные сдвиги» по украинскому вопросу.

Президент Трамп 4 июля провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным корреспондента издания Axios, беседа политиков прошла хорошо. Темой обсуждения стали удары России по целям на территории Украины, а также поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

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