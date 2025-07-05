«Не позволю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины»: Орбан об энергии из РФ

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 37 0

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергии из России

«План Зеленского»: Орбан заявил, что Венгрия не откажется от энергии из России

Фото: © РИА Новости/Сергей Савостьянов

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Премьер-министр заявил, что Киеву нет дела до его страны.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Венгрию отказаться от российских энергоресурсов. Об этом в социальной сети X написал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Политик отметил, что Зеленский намерен принудить Венгрию прекратить закупки доступной энергии из России. Причем украинский лидер не считается с интересами венгерского народа. Орбан назвал подобную инициативу «планом Зеленского».

«Попытка заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, сколько это будет стоить нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество — удвоятся. Я не позволю Брюсселю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины!» — заявил политик.

Венгерский премьер-министр уточнил, что будет выступать против запрета на поставки российских энергоресурсов. По словам Орбана, он воспользуется правом вето, если это потребуется.

Орбан отметил, что украинские спецслужбы развернули в Венгрии активную деятельность. Их цель — повлиять на парламентские выборы в стране, которые пройдут в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Виктор Орбан призвал Владимира Зеленского задуматься о мирном урегулировании украинского конфликта.

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«Не позволю пожертвовать венгерскими семьями ради Украины»: Орбан об энергии из РФ

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