В ЦАХАЛ представили возможные сценарии по окончанию конфликта с Газой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Начальник генштаба Армии обороны Израиля привел три варианта развития событий.

В ЦАХАЛ представили возможные сценарии для Газы по окончании конфликта

Фото: Reuters/Ramadan Abed

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Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир представил три возможных сценария для сектора Газа по окончанию конфликта на территории анклава. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Первый сценарий — вся территория Газы будет взята под контроль военного правительства. Однако, как сообщается в материале издания, этот вариант меньше всего нашел поддержки среди израильского армейского руководства. По словам Замира, решение может привести к увеличению нагрузки на сухопутные войска и людей, а также приведет к гибели оставшихся в живых израильских заложников.

Второй сценарий — тактика истощения. Территория Газы будет взята в окружение, после чего начнутся регулярные рейды против выживших боевиков палестинского радикального движения ХАМАС.

Третий сценарий — достижение соглашения с ХАМАС о полном прекращении огня и выводе войск еврейского государства с территории Газы. Это даст возможность взять передышку в противостоянии, а кроме того, осуществить постепенное возвращение израильских заложников живыми и вывести тела погибших заложников.

Ответный документ ХАМАС был Израилем получен. Об этом сообщал портал Ynet. В настоящее время израильская сторона изучает все детали предоставленного ответа.

Ранее 5-tv.ru передавал слова политолога Манойло о том, что Нетаньяху нужна «маленькая победоносная война».

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