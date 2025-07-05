Бриллианты из праха родных: как новый тренд может навредить психике

Все более популярными становятся предметы, которые изготавливают из останков усопших после кремации.

Все более популярным становится изготовление вещей из праха умершего близкого человека. Рынок ритуальных услуг предлагает сделать музыкальные пластинки, бриллианты, картины из останков почившего после кремации. Но какие последствия это принесет для ментального здоровья человека? Психолог Марина Докучаева рассказала в беседе с 5-tv.ru.

История помнит достаточно разнообразных способов погребения в разных культурах мира. По мнению Докучаевой, созидание из праха с помощью современных технологий является еще одной из форм прощания. Эксперт сообщила, что люди выбирают такой способ сохранения памяти для облегчения страданий из-за потери родного человека.

В психологии, как отмечает специалист, такие необычные предметы называются связующими. И контакт с этими вещами может плохо повлиять на ментальное состояние.

«Я считаю, что, конечно, влияние не очень положительное, потому что период горевания обуславливается несколькими стадиями. Если человек использует памятный, связующий с умершим человеком объект, то он может застрять в определенной стадии горевания и не завершить его. И оно может стать осложненным», — поделилась эксперт.

По словам Докучаевой, горевание может усугубиться и перетечь в более негативные формы — отрицание смерти или депрессию. Как уточняет эксперт, люди должны пережить горе из-за потери близкого, а затем перенести его образ как бы в прошлое. Однако связующий объект оставляет облик усопшего в психике человека в настоящем.

Но если вы все-таки решите сделать вещь из праха и спросите разрешения у других родственников, то на этот случай у психолога тоже есть совет. По словам эксперта, с теми, кто переживает горе, нужно быть осторожнее. Информация ими будет восприниматься плохо, а они сами будут находиться в чувствительной и беззащитной позиции. Докучаева отметила, что с ними нужно общаться максимально тактично и аккуратно.

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