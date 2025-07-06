Строительство переходит в активную фазу.

Немцам, я думаю, особенно приятно будет узнать, как мы будем строить ВСМ — высокоскоростную магистраль, без них. У проекта появились сроки и даты. Итак, к 15 сентября 2025 года должно быть получено заключение Главгосэкспертизы на все семь участков трассы.

В сентябре начнут сварку первого вагона для нового поезда, в 2027 году должны достроить первый участок трассы от Зеленограда до Твери и начать экспериментальную эксплуатацию поездов, а в 2028 году на всей дороге между Москвой и Петербургом уже должны курсировать 28 поездов. Колоссальный проект стоимостью почти в два с половиной триллиона рублей, из которых львиную часть финансируют частные инвесторы. Ход работ президент держит на личном контроле.

«Источники финансирования у нас разные: и бюджет, взносы регионов, негосударственные фонды и так далее. Они подтверждены?» — уточнил президент России Владимир Путин.

«Да, все подтверждены, все договоры подписаны», — ответил заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев.

В чем инновационность проекта? Если коротко, то во всем. Таких быстрых поездов у нас еще не было. «Белый кречет», как назвали новый состав, должен мчаться по трассе со скоростью 360 километров в час, с эксплуатационным потолком в 400 километров в час.

Да, сейчас есть «Сапсаны», но, во-первых, они немецкие, во-вторых, едут по обычным рельсам, а значит, не могут даже в теории так разогнаться. Для «Кречета» разрабатывают новое все — и локомотивы, и тележки, и вагоны. Причем на том же заводе, где раньше делали и ремонтировали «Сапсаны». Так что опыт имеется.

По трассе — для таких скоростей ее построят с нуля, оставив старую колею для обычных пассажирских поездов и грузовых. «Сапсаны» и вовсе переведут на другие направления. Для плавности хода будут применять особое безбалластное полотно, когда рельсы кладутся не на шпалы, а на жесткое железобетонное основание. Точность укладки должна быть плюс-минус миллиметр на всей длине. Так что для плавности хода треть маршрута пройдет по эстакадам. Потребуется много, очень много металла и бетона. Строить начнут сразу с двух сторон, а кроме того на маршруте построят дополнительные заводы, промплощадки и городки для строителей.

Главным новшеством новой трассы будет заход в Великий Новгород, традиционный маршрут «Октябрьской железной дороги» оставлял древнейшую столицу Руси за бортом, а теперь это будет фактически пригород Петербурга — полчаса езды. Как и Тверь для Москвы, тоже полчаса в пути. И это в корне может изменить жизнь регионов. После ввода в эксплуатацию дороги между столицами ВСМ планируют продолжить до Урала, Черноморского побережья и в Белоруссию. И все это силами наших предприятий и наших ученых. Вот почему это суперпроект.