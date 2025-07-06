Лавров: Путин ответил на звонок Макрона из вежливости

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 33 0

Лидеры двух стран говорили по телефону 1 июля.

Сергей Лавров: Путин ответил на звонок Макрона из вежливости

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин ответил на телефонный звонок лидера Франции Эммануэля Макрона из вежливости. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров.

По словам дипломата, Владимир Путин никогда не отказывается от диалога с зарубежными коллегами в угоду «конъюнктурным инстинктам».

«Президент России — по-настоящему вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога», — сказал Сергей Лавров во время разговора с журналистом Павлом Зарубиным.

Президенты двух стран поговорили по телефону меньше недели назад — 1 июля. Инициатором диалога был Макрон. Беседа продлилась больше двух часов. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, беседа была весьма содержательной. Также он сказал, что французский и российский лидеры затронули важные вопросы, среди которых конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Трамп обсудили перспективы урегулирования конфликта на Украине.

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