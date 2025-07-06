Женщина лишилась руки после нападения льва в зоопарке Австралии

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

Пострадавшую доставили в местную больницу.

Женщина лишилась руки после нападения льва в зоопарке Австралии

Фото: 5-tv.ru

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Посетительница зоопарка города Пилтон в Австралии лишилась руки в результате нападения льва. Об этом сообщил телеканал ABC.

«50-летняя женщина была доставлена в больницу со значительными травмами после того, как ее укусил лев… Известно, что она потеряла руку», — цитируют журналисты заявление зоопарка.

В материале отмечается, что инцидент произошел в зоопарке Darling Downs Zoo. Лев схватил посетительницу за руку, пока та отвлеклась, наблюдая за работой смотрителей зоосада.

Уточняется, что животное не будут усыплять или как-то наказывать.

Так же поступят и со львом в крымском сафари-парке «Тайган», где несколько дней назад пострадал его глава Олег Зубков. Сам же он уже вернулся на работу. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru.

Коллеги встретили Зубкова с цветами и шутками, пытаясь разрядить атмосферу после произошедшего. На опубликованных кадрах сотрудники обнимают Зубкова и всячески выражают поддержку. Спустя считанные минуты директор уже занимается уборкой территории сафари-парка, словно и не было никакого нападения хищника.

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