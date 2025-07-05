Директор «Тайгана» Олег Зубков вернулся на работу после нападения льва

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 45 0

Сотрудники парка встретили руководителя с букетом цветов.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Telegram/Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ/olegzubkov68; 5-tv.ru

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Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков вышел на работу после инцидента со львом. О его возвращении сообщается в личном Telegram-канале.

Коллеги встретили Зубкова с цветами и шутками, пытаясь разрядить атмосферу после произошедшего.

«Прекратите нам эти стрессы делать», — с улыбкой произнесла одна из сотрудниц парка.

На опубликованных кадрах сотрудники обнимают Зубкова и всячески выражают поддержку. Спустя считанные минуты директор уже занимается уборкой территории сафари-парка, словно и не было никакого нападения хищника.

Инцидент случился 22 июня во время кормления. Один из львов внезапно среагировал на резкий звук и набросился на руководителя парка. Зубков получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зубков не собирается отказываться от общения с хищниками. Более того, лев, напавший на него, останется в саванне — но подход к нему будет другим. Руководитель парка пока не торопится активно включаться в прежний график: парк на время передан в надежные руки команды, которой он полностью доверяет.

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