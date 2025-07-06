Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова удар по гражданской машине был нанесен целенаправленно.

Два мирных жителя погибли в результате атаки дрона ВСУ на их автомобиль в Белгородской области

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Два человека погибли на участке дороги Шебекино — Белгород в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Еще один трагический день… Вооруженные силы Украины с помощью дрона нанесли целенаправленный удар по легковому автомобилю на участке автодороги Шебекино — Белгород. От полученных ранений они (водитель и пассажир. — Прим. ред.) скончались на месте», — констатировал чиновник.

Гладков добавил, что атакованный автомобиль полностью уничтожен огнен.

В то же самое время системы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

А 3 июля в Липецкой области из-за падения обломков дрона ВСУ на дом погибла пенсионерка. Местные власти выражают глубокие соболезнования ее родным.

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