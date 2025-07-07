Беременная Регина Тодоренко занялась усиленными тренировками
Подписчики забеспокоились о состоянии звезды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Телеведущая Регина Тодоренко поделилась видео своих тренировок на беговой дорожке, на которых у нее были утяжелители на руках, а темп был достаточно интенсивным. Эти кадры вызвали бурные обсуждения в соцсети, так как многим показалось, что такие нагрузки могут быть опасны для будущей мамы.
Пользователи оставили комментарии, в которых выражали беспокойство.
«Регина, не бегайте, это огромная нагрузка на колени. Пешие прогулки лучше на свежем воздухе»;
«Вы еще и бегаете со сколиозом, да еще и с животом!»;
«Регина, нужно поддерживать живот!!! Иначе: привет, диастаз»;
«Зачем так заниматься, лучше себя поберечь», — отметили комментаторы.
Тем не менее, Регина объяснила свою позицию относительно тренировок. Она заявила, что считает важным поддерживать свою физическую форму.
Недавно Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, сообщили, что ожидают третьего ребенка — сына. Регина призналась, что мечтала о девочке, но рада малышу любого пола, как и ее супруг.
Ранее, писал 5-tv.ru, беременная Регина Тодоренко рассказала о плохом самочувствии. Она попала в больницу.
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