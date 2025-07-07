Беременная Регина Тодоренко занялась усиленными тренировками

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась видео своих тренировок на беговой дорожке, на которых у нее были утяжелители на руках, а темп был достаточно интенсивным. Эти кадры вызвали бурные обсуждения в соцсети, так как многим показалось, что такие нагрузки могут быть опасны для будущей мамы.

Пользователи оставили комментарии, в которых выражали беспокойство.

«Регина, не бегайте, это огромная нагрузка на колени. Пешие прогулки лучше на свежем воздухе»;

«Вы еще и бегаете со сколиозом, да еще и с животом!»;

«Регина, нужно поддерживать живот!!! Иначе: привет, диастаз»;

«Зачем так заниматься, лучше себя поберечь», — отметили комментаторы.

Тем не менее, Регина объяснила свою позицию относительно тренировок. Она заявила, что считает важным поддерживать свою физическую форму.

«Гибкое, выносливое тело — равно ежедневные тренировки. Как только я почувствовала себя лучше — токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом. Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам, к восстановлению. Не знаю, какой сценарий мне предписан, но сейчас я чувствую энергию от спорта! Пусть у всех будет так много сил и энергии, как у глубоко беременной», — пояснила звезда.

Недавно Тодоренко и ее муж, певец Влад Топалов, сообщили, что ожидают третьего ребенка — сына. Регина призналась, что мечтала о девочке, но рада малышу любого пола, как и ее супруг.

Ранее, писал 5-tv.ru, беременная Регина Тодоренко рассказала о плохом самочувствии. Она попала в больницу.