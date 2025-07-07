Лавров: БРИКС — локомотив экономической трансформации в мире

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Объединение имеет больший потенциал в различных сферах.

В МИД России назвали БРИКС локомотивом экономической трансформации в мире

Фото: AP/ТАСС

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Локомотивом трансформации мировой экономики является БРИКС, поскольку в настоящий момент на страны объединения приходится более 40% всего ВВП в мире. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XVII саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Локомотивом такой трансформацией выступает БРИКС, который добивается формирования более стабильной глобальной экономической архитектуры на принципах универсальности, транспарентности и недискриминации», — отметил министр иностранных дел.

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что государства объединения совершенствуют взаимодействие по основным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Как отметил дипломат, объединение значительно расширилось и имеет больший потенциал в самых разных сферах.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по видеосвязи на пленарном заседании XVII саммита БРИКС заявил, что страны объединения существенно превосходят страны «большой семерки» (G7) по экономическим показателям.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров отметил, что Запад агрессивно продвигает свои ультиматумы в ООН.

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Лавров: БРИКС — локомотив экономической трансформации в мире

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