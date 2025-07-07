Москва представила мультимедийный стенд на международной промышленной выставке «Иннопром»

Столица представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной промышленной выставке «Иннопром». Среди экспонатов — роботизированный лазер для маркировки, космические спутники, отечественные микросхемы, лифт столичного производства и плазменный двигатель для космических аппаратов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ключевая тема стенда — кластерный потенциал столицы. В экспозиции представлена продукция предприятий машиностроения, радиоэлектроники, фотоники, микроэлектроники, ракетно-космической промышленности и медицины, а также электромобилестроения.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем наращивать научно-промышленный потенциал города в критически важных отраслях промпроизводства. В этом году мы презентуем на выставке „Иннопром“ прорывные достижения столичной индустрии: платы и микрочипы, роботизированные и электрозарядные комплексы, умные протезы — всего 49 разработок 29 компаний города», — отметил Максим Ликсутов.

На стенде столицы установили интерактивные кубы и инсталляцию с 3D-эффектом naked eye — это технология, которая позволяет зрителям видеть объемное изображение невооруженным глазом. Кроме того, организовали зону проведения мультимедийного шоу с эффектом 5D. Часть экспозиции посвящена Магаданской области, с которой в этом году приняли план реализации совместной программы по развитию промышленного потенциала региона.

«Мы создали интерактивный стенд, где через 3D-экраны и мультимедийные шоу каждый посетитель может погрузиться в мир современной московской промышленности. В рамках нашей экспозиции посетители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками технологического прогресса, получая возможность своими глазами увидеть, как передовые разработки столичных предприятий сегодня меняют индустриальный облик города», — подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Международная промышленная выставка «Иннопром» — ключевое ежегодное отраслевое мероприятие России. В этом году она пройдет в 15-й раз. Ее главной темой станет достижение технологического лидерства и обеспечение индустриального прорыва.