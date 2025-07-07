Арсе заявил, что его страна отвергает однополярный миропорядок и поддерживает многополярность, которую формирует БРИКС.

Запад использует Украину в борьбе с Россией, чтобы предупредить распад собственного лагеря, заявил президент Боливии Луис Арсе. Таким мнением он поделился во время своего выступления на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Западу был нужен конфликт между Украиной и Россией, чтобы дать понять всему миру, что они просто так не допустят, чтобы их блок распался перед лицом появления нового объединения и становления нового экономического порядка», — цитирует политика информационное агентство ТАСС.

Луис Арсе добавил, что украинский конфликт не только является своего рода защитой против развала блока Европы и США, но и также мешает развиваться многим странам, в том числе и участникам БРИКС.

Саммит XVII саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро. На мероприятии по видеосвязи выступил президент России Владимир Путин. В ходе своего обращения он подчеркнул, что страны объединения существенно превосходят страны «большой семерки» (G7) по экономическим показателям.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров лично посетит саммит БРИКС, где встретится со своими коллегами и обсудит важные вопросы.