ВС РФ освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 67 0

Российские средства ПВО сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 402 беспилотника ВСУ.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Российские войска освободили Бессаловку в Сумской области и Дачное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

Потери ВСУ за сутки составили около 1 245 боевиков в зоне СВО. Российские средства ПВО сбили за сутки семь управляемых авиабомб и 402 беспилотника ВСУ, добавили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР.

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