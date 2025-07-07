В СК раскрыли подробности о смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта

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СК устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта

+Что случилось с Романом Старовойтом: подробности обстоятельств смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Основная версия следствия— было совершено самоубийство.

Следствие устанавливает обстоятельства смерти экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта. Об этом сообщили в СК РФ.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте происшествия. Основная версия — самоубийство.

«В Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», — указано в официальном Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово.

Чиновник возглавил ведомство в мае прошлого года. Ранее он занимал пост губернатора Курской области.

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. В 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 2018 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

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