Никогда не забудут: в Минтрансе выразили соболезнования близким Романа Старовойта

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 90 0

Команда Минтранса выразила соболезнования родным и близким Романа Старовойта

Никогда не забудут: в Минтрансе выразили соболезнования близким Романа Старовойта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняко

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Тело бывшего министра транспорта было найдено в подмосковном Одинцово.

Команда Минтранса России выразила соболезнования родным и близким экс-министра транспорта Романа Старовойта в связи с его смертью. Текст опубликован на сайте ведомства.

Коллеги бывшего министра отметили, что Старовойт был для них ценным сотрудником, настоящим профессионалом с большим опытом. Коллектив обратился к тем, для кого утрата стала личной, и выразил слова соболезнования.

«Для всех сотрудников и руководства Минтранса он останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда», — говорится в обращении.

В Минтрансе также пообещали позже оповестить о месте и времени прощания с Романом Старовойтом.

Тело бывшего главы Минтранса было обнаружено сегодня в подмосковном Одинцово. Как рассказали корреспонденты «Известий» с месте происшествия, труп лежал неподалеку от стоянки, где был припаркован его автомобиль Tesla.

Основная версия следствия о случившемся — самоубийство.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. Образование получил в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» по специальности «импульсные тепловые машины». Выпустился в 1995 году. В 2008-м также освоил специальность «государственное и муниципальное управление» в Северо-Западной академии государственной службы (в настоящее время является частью РАНХиГС при Президенте РФ — Прим. ред.).

Политическая карьера Старовойта началась с поста заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам Правительства Санкт-Петербурга. С 2018-м он также был назначен замминистра транспорта РФ Евгения Дитриха.

В Курской области с 218 года он занимал должности врио губернатора региона. В сентябре 2019 года был избран в рамках голосования.

С 14 мая прошлого года по 7 июля 2025-го работал Министром транспорта РФ. 

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