Зайти дальше, чем Пересильд: Лариса Долина завила о выступлении на МКС

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 28 0

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила о желании выступить на МКС

Лариса Долина летит в космос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда грезит космосом.

Народная артистка РФ Лариса Долина намекнула на возможный полет в космос. Об этом стало известно из ее беседы с изданием StarHit.

На вечеринке Radio Monte Carlo артистка призналась, что после концерта заслуженного артиста РФ Леонида Агутина в самолете ей захотелось подняться еще выше — и выступить на Международной космической станции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование уголовного дела о масштабной афере с недвижимостью Ларисы Долиной завершено. На скамье подсудимых окажутся четверо фигурантов, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, ущерб от их действий превысил 300 миллионов рублей. Певица потеряла не только элитную квартиру, но и крупную сумму личных сбережений.

Летом прошлого года она продала пятикомнатную квартиру по заниженной цене — как выяснилось, под психологическим давлением аферистов. Объект недвижимости был приобретен за 112 миллионов рублей, однако полученные деньги Долина вскоре перевела неизвестным, представившимся сотрудниками спецслужб. Туда же ушли и ее накопления — всего порядка 200 миллионов рублей.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.72
-0.12 92.41
-0.60
В омут с головой: какая вы славянская русалка по знаку зодиака

Последние новости

0:20
Федерация бокса сделала предупреждение давшей вейп орангутану девушке
0:00
День семьи, любви и верности 8 июля: история святых Петра и Февронии
23:48
Зайти дальше, чем Пересильд: Лариса Долина завила о выступлении на МКС
23:32
«Не нужно пристраивать»: Ольга Орлова рассказала о личной жизни 24-летнего сына
23:12
Свадьба без трендов и шаблонов: Соловьев и Аверина стали мужем и женой
22:50
Лентяй или примерный семьянин? Какие мужчины не изменяют любимым — объясняет сексолог

Сейчас читают

В рязанской кальянной при взрыве гранаты погиб человек
Опубликованы кадры с места смерти экс-министра транспорта Старовойта
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025