Зайти дальше, чем Пересильд: Лариса Долина завила о выступлении на МКС

Звезда грезит космосом.

Народная артистка РФ Лариса Долина намекнула на возможный полет в космос. Об этом стало известно из ее беседы с изданием StarHit.

На вечеринке Radio Monte Carlo артистка призналась, что после концерта заслуженного артиста РФ Леонида Агутина в самолете ей захотелось подняться еще выше — и выступить на Международной космической станции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование уголовного дела о масштабной афере с недвижимостью Ларисы Долиной завершено. На скамье подсудимых окажутся четверо фигурантов, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия, ущерб от их действий превысил 300 миллионов рублей. Певица потеряла не только элитную квартиру, но и крупную сумму личных сбережений.

Летом прошлого года она продала пятикомнатную квартиру по заниженной цене — как выяснилось, под психологическим давлением аферистов. Объект недвижимости был приобретен за 112 миллионов рублей, однако полученные деньги Долина вскоре перевела неизвестным, представившимся сотрудниками спецслужб. Туда же ушли и ее накопления — всего порядка 200 миллионов рублей.