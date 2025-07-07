Зайти дальше, чем Пересильд: Лариса Долина завила о выступлении на МКС
Народная артистка РФ Лариса Долина заявила о желании выступить на МКС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезда грезит космосом.
Народная артистка РФ Лариса Долина намекнула на возможный полет в космос. Об этом стало известно из ее беседы с изданием StarHit.
На вечеринке Radio Monte Carlo артистка призналась, что после концерта заслуженного артиста РФ Леонида Агутина в самолете ей захотелось подняться еще выше — и выступить на Международной космической станции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что расследование уголовного дела о масштабной афере с недвижимостью Ларисы Долиной завершено. На скамье подсудимых окажутся четверо фигурантов, обвиняемых в мошенничестве.
По версии следствия, ущерб от их действий превысил 300 миллионов рублей. Певица потеряла не только элитную квартиру, но и крупную сумму личных сбережений.
Летом прошлого года она продала пятикомнатную квартиру по заниженной цене — как выяснилось, под психологическим давлением аферистов. Объект недвижимости был приобретен за 112 миллионов рублей, однако полученные деньги Долина вскоре перевела неизвестным, представившимся сотрудниками спецслужб. Туда же ушли и ее накопления — всего порядка 200 миллионов рублей.
68%
Нашли ошибку?