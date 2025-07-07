Ущерб на сотни миллионов: расследование дела об афере с квартирой Ларисы Долиной завершено

Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.

За масштабную аферу в отношении Ларисы Долиной предстоит ответить четверым ее участникам. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению громкого уголовного дела.

По данным следствия, ущерб от действий телефонных мошенников составил больше 300 миллионов рублей. Из-за их хитроумной схемы народная артистка лишилась не только элитной квартиры, но и сбережений. Кто окажется на скамье подсудимых — выяснил корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Квартира в этой элитной многоэтажке стала эпицентром крупной мошеннической схемы. Жилплощадь принадлежит народной артистке России Ларисе Долиной. Прошлым летом она продала пятикомнатную квартиру по слишком заниженной цене — как оказалось, из-за давления со стороны мошенников.

Квартиру Ларисы Долиной купили за 112 миллионов рублей. Деньги певица получила, но затем перевела их неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб. Туда же отправились и сбережения певицы. В итоге она лишилась порядка двухсот миллионов.

Новой собственницей тогда стала Полина Лурье. 34 -летняя мать-одиночка, дочь известного топ-менеджера IT-холдинга, который занимает первое место среди ведущих отечественных компаний. Впрочем, высокий статус отца не помог в решении квартирного вопроса: Лариса Долина отказалась передавать новым владельцам ключи. Выбивать закрытые двери решили через суд.

Однако, несмотря на старания юристов, суд признал сделку недействительной. Лариса Долина вновь стала хозяйкой своей же квартиры. А вот Полина Лурье лишилась не только квадратных метров, но и денег. В апреле девушка подала апелляционную жалобу, но адвокат Лурье отказался комментировать, чего конкретно они хотят добиться.

В начале этого года в деле Ларисы Долиной произошло еще одно чудо: всех участников преступной схемы нашли. В январе состоялся суд, который обязал ответчиков выплатить пострадавшей 69 миллионов рублей. В свою очередь столичные полицейские завершили разбирательство с главными фигурантами и передали дело в суд.

«Предварительным следствием установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили артистку в переводе собственных денежных средств на якобы безопасные счета. А так же заключить сделку по продаже недвижимости. В результате мошеннических действий причинен ущерб на сумму более 175 миллионов рублей. В ходе комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлена причастность к совершению преступления троих мужчин и одной женщины», — рассказала старший следователь специализированного отдела СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г. Москве Елена Каменева.

Также выяснилось, что мошенники причастны к трем подобным эпизодам. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению уголовного дела, по которому обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.