В Баку суд отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Журналисты находятся под стражей.

В Баку суд отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Petrov

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Апелляции шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и главы редакции Игоря Картавых на изменение меры пресечения отклонил суд в Баку. Об этом стало известно из сообщения редакции агентства.

«Сегодня бакинский суд рассмотрел апелляции адвокатов наших коллег Игоря Картавых и Евгения Белоусова на изменение меры пресечения. К сожалению, апелляции адвокатов были отклонены», — привело заявление информагентство РИА Новости.

Уточнялось, что решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста все еще в силе. Сейчас журналисты по-прежнему находятся под стражей.

До этого, 30 июня, азербайджанские силовики провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». В Баку были задержаны два российских журналиста — глава редакции агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Позже в городе задержали еще восемь российских граждан. В посольстве РФ в Баку сообщали, что от россиян поступили жалобы на применение в их сторону физического насилия, а также на проверку документов и визиты неустановленных лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва призывает Баку к принятию мер для возвращения отношений стран на уровень стратегического союзничества.

Ранее 5-tv.ru писал, что пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» отпустили под подписку о невыезде.

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