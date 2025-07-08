Деньги по дружбе: «бизнес-леди» загнала в долги порядка 40 знакомых

Девушка просила знакомых оформить на себя кредиты для нее и обещала платить.

В Петербурге десятки жителей стали «должниками по дружбе». Все они вложились в якобы успешный бизнес своей знакомой и потеряли миллионы. Единственное, что осталось на руках — расписки от бизнес-леди. Она обещала им хорошую прибыль, но сейчас просто перестала выходить на связь.

Как выяснилось, финансовые амбиции предпринимательницы вышли далеко за пределы Северной столицы. Могут ли обманутые партнеры вернуть свои деньги — разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Для семьи Лойко встреча с Анастасией Сториной обернулась настоящей финансовой катастрофой. Свои деньги потеряли здесь все: глава семьи Сергей, его супруга Алина и даже тесть. В общем отдали более шести с половиной миллионов рублей. По словам пострадавших, она попросила их оформить кредиты, заверив, что выплаты лягут на ее плечи. Поверив обещаниям Анастасии о выгодном вложении в ее бизнес, Лойко остались в итоге ни с чем.

«Выгода для пострадавших состояла в том, что она передавала некий процент. Спустя какое-то время кредиты действительно закрывались, но с каждым разом сумма увеличивалась все больше и больше», — рассказал пострадавший Андрей Лойко.

Разорив очередных «друзей», Анастасия, по словам пострадавших, исчезала, оставляя их один на один с огромными долгами. Причем, несколько последних кредитов на его имя, по словам Сергея, Сторина умудрилась получить без его ведома.

Анастасия, по рассказам пострадавших, подбирала жертв среди знакомых и коллег. Предлагала «выгодные» вложения в бизнес, участие в тендерах и даже продавала несуществующие земли в Крыму. Мало того, у Сториной, как выяснилось, были еще две фамилии — Рыбаченко и Потапова. Поверивших Сториной в Петербурге сейчас уже около десяти человек. Один из клиентов юриста Ивана Васильева взял для нее два кредита на сумму более пяти миллионов рублей.

«В доказательство своих чистых намерений она говорила: я вот возьму деньги в долг у тебя официально под расписку. В итоге два месяца он получал какие-то небольшие деньги. После этого она сказала, что есть у него проблемы. Перестала платить», — рассказал юрист Иван Васильев.

Расписки, объясняет юрист, Анастасия давала так безбоязненно, потому что они тоже были частью ее схемы. Если недовольные обратятся с ними в полицию, то получат ответ, что это гражданско-правовые отношения, и направят в суд по гражданским делам. А после него Анастасия может спокойно объявить себя банкротом. И никакого уголовного наказания.

«Я почему должна на эти вопросы отвечать? Я еще раз повторяю: люди должны обращаться в компетентные органы. Не нужно устраивать здесь правосудие. Мы где живем вообще? У нас есть закон вообще-то», — заявила Сторина.

География «должников по дружбе» давно вышла за пределы Петербурга. По нашим данным, в разных регионах насчитывается еще порядка сорока потрадавших. Сейчас они все объединяются, многие уже написали заявления в полицию.

«Если будет установлено, что брала деньги в долг, оформляя договор займа, и при этом не имела намерений их возвращать, то данный состав может попадать под 159 статью УК РФ», — отметил адвокат Павел Аринушкин.

Шанс вернуть хотя бы часть средств у пострадавших все-таки есть. По нашим данным, Анастасия с 2016 года зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, и бизнес до сих пор не закрыт. А вот насколько успешный — придется выяснять следователям. При условии, что уголовное дело все же возбудят.