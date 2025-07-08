Свыше ста тысяч семей подали заявки на конкурс «Это у нас семейное»

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Кириенко: победителей на конкурсе «Это у нас семейное» будет в два раза больше

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Победители смогут получить жилищные сертификаты или отправиться в путешествие.

Шестьдесят семей с детьми смогут улучшить жилищные условия благодаря участию в конкурсе «Это у нас семейное». Заявки подали свыше ста тысяч человек. Это уже второй сезон самого массового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Главный приз — жилищный сертификат на пять миллионов рублей. В прошлом году его получили 32 семейные пары.

«Понимая, насколько удивительные семьи выходят в финал, в этом году президент принял решение в два раза увеличить количество призовых жилищных сертификатов. То есть, в этом году сертификаты об улучшении жилищных условий на пять миллионов рублей получат уже не 30 семей, а 60. Так что всем желаю успехов», — отметил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Заявки на конкурс будут принимать до начала сентября.

Еще один приз для победителей — путешествие мечты для всей семьи в любую точку России. В прошлом году путевки получили 300 финалистов из 83 регионов.

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