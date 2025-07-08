«Черное пятно размером с ладонь»: у жителя Красноярска начался некроз после поездки на автобусе

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 42 0

Житель Красноярская получил сильный химический ожог в автобусе

Общественно опасный транспорт: парень в автобусе получил химический ожог

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Молодого человека пришлось госпитализировать.

В автобусе Красноярска 18-летний молодой человек получил сильный химический ожог. Об этом 5-tv.ru рассказала мать пострадавшего.

По словам женщины, врачи диагностировали ее сыну некроз тканей из-за сильного химического ожога, который он получил по пути к другу в автобусе Красноярска.

«Правая ягодица была еще более-менее, а на левой был глубокий ожог, начался некроз. Черное пятно размером с ладонь. Мы собрались, поехали в ожоговое отделение больницы, там ему сказали, что нужна госпитализация», — уточнила родственница пострадавшего.

Садясь в общественный транспорт, молодой человек не обратил внимание на сидения. В пути он почувствовал сильное жжение. Когда пересаживался на другое место, увидел, что кресло, в котором он сидел, мокрое. Путь парень продолжил стоя.

Когда добрался до места назначения принял душ, в котором смыл гелеобразное вещество. Потом этого обработал рану перекисью водорода. После возвращения домой, по совету матери, отправился в больницу.

Молодого человека госпитализировали. Его состояние удовлетворительное, вероятнее всего, пострадавшего выпишут из медицинского учреждения до конца недели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой.

+20° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
78.72
-0.12 92.41
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:40
Патрушев встретился с губернатором Омской области
17:30
ВСУ в Приднестровье: Молдавия может оказаться вовлечена в украинский конфликт
17:08
Готовимся к худшему: в МИД РФ рассказали о военных планах НАТО
17:00
«Черное пятно размером с ладонь»: у жителя Красноярска начался некроз после поездки на автобусе
16:52
Андрей Никитин назначен министром транспорта РФ 
16:50
Яхта «Жасмин» оказалась на грани бедствия у берегов Кронштадта

Сейчас читают

«Любимое времяпрепровождение»: что помогает Бьянке жить счастливо
Уиткофф: переговоры между США и Ираном могут состояться на следующей неделе
В Баку суд отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025