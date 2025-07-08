В Дагестане жители нескольких населенных пунктов массово отравились водой

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 38 0

Госпитализированы 20 человек.

В Дагестане были госпитализированы 20 человек с отравлением кишечной инфекцией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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После распространения кишечной инфекции в Дагестане были госпитализированы 20 человек. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

По его словам, с отравлением в медицинские учреждения обратились 120 человек, 20 из них пришлось госпитализировать. Пострадали жители сразу нескольких населенных пунктов региона: Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент.

Прокуратура организовала проверку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прокуратура начала расследование массового отравления на выпускном в Перми в одном из заведений города. Всего за помощью к врачам обратились более 30 человек. Ведомство взяло на контроль установку причин и обстоятельств произошедшего, а также результаты эпидемиологического расследования. К проверке также присоединились другие структуры: Роспотребнадзор и Следственный комитет. Среди пострадавших есть и учителя, и выпускники, и их родители. Симптомы проявились в виде рвоты, диареи и высокой температуры.  Инцидент произошел не единожды,  сразу три торжества завершились обращением в больницу.

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